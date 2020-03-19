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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

МВД РФ сообщило о продлении иностранцам срока действия виз из-за коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о продлении срока временного пребывания, а также виз иностранцам в РФ из-за пандемии коронавируса.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, иностранные граждане могут продлить срок пребывания в России с 19 марта. В министерстве поясняют, что для этого иностранцам необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением в произвольной форме.

"Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен", - сообщили в полиции.

Иностранцам, которым оформлять визу в Россию не нужно, продлевается срок пребывания в стране, в том числе и в том случае, если он уже истек.

Кроме того, по данным МВД РФ, возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся в России.

"Трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений", - подчеркнули в министерстве.

Иностранцам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания, если истек срок действия выданного им ранее документа, добавили в пресс-службе.

МВД РФ

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