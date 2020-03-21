В Баренцевом море пропал дайвер

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В субботу днем во время организованных погружений дайверов в районе губы Амбарная Баренцева моря (поселок Лиинахамари, Печенгский район, Мурманская область) без вести пропал человек.

По данным следствия, пропавший - мужчина 1974 года рождения. Предположительно, он пропал около 15.00 по Москве.

Организованы поиски мужчины, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения дайвера, а также причины и условия, при которых это стало возможным.

Также в ведомстве заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека" (п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ).

"В настоящее время организованы поисковые мероприятия", - отмечают в следственном управлении.

Как сообщалось, в июле 2019 года в Печенгском заливе Баренцева моря во время организованных погружений пропали два дайвера. Обвинение в их гибели было предъявлено инструктору Дмитрию Беленихину, жителю Карелии 1976 года рождения по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На своей странице в соцсетях Белинихин сообщал, что в Баренцевом море вблизи мест погружений были замечены дельфины и, предположительно, касатки. Он выдвигал версию, что причиной гибели дайверов стало "нападение крупного морского животного или грубое нарушение плана и правил погружений".