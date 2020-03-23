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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине

ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Задержаны два подростка, причастные к пропаганде в интернете массовых убийств и планировавшие нападение на учебное заведение в Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Нападения в школах

Там уточнили, что два студента местного учебного заведения 2002 и 2003 годов рождения задержаны по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), они имеют отношение к интернет-пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида.

Во время обысков у молодых людей изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники с планами вооруженного нападения на учебное заведение.

В ЦОС ФСБ отметили, что по результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных других предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.

Сахалинская область

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