Роспотребнадзор подсчитал, сколько заразилось коронавирусом в РФ контактным путем

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Более четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день зарегистрировано 1534 случаев инфицирования новым коронавирусом в 65 регионах РФ. География расширяется. И хочу отметить, что больше 25% - это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе", - сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она пояснила, что почти 1100 зараженных - это лица, приехавшие из других стран, те, которые привезли в Россию инфекционное начало. "Которым они заразили своих коллег по работе и домашних - по семье", - сказала глава Роспотребнадзора.

Накануне вечером в воскресенье было объявлено, что с понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти с каждым днем будут ужесточать контроль за соблюдением карантина, а к концу недели может быть создана информационная система, которая будет полностью отслеживать передвижения граждан.