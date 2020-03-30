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В Башкортостане задумались о введении сухого закона на фоне эпидемии COVID-19

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Запрет на продажу алкоголя будет введен в Башкирии в случае роста числа случаев домашнего насилия и массовых беспорядков, сообщил глава республики Радий Хабиров.

На совещании правительства глава региона заявил, что пока он не видит необходимости вводить запрет, но готов на крайние меры, "если кривая уйдет вниз, в негатив".

Также Хабиров поручил республиканскому Госкомторговли предоставить информацию о динамике продаж алкоголя.

Глава Башкирии поручил межведомственному совету общественной безопасности следить за числом совершенных на территории региона преступлений, отметив, что в некоторых странах зарубежья фиксируются массовые беспорядки на фоне эпидемии коронавируса.

По его словам, необходимо усилить патрулирование опустевших улиц Уфы для профилактики разбойных нападений.

Также глава республики предложил продолжить составлять протоколы в отношении жителей Башкирии, вернувшихся из заграницы и нарушивших режим самоизоляции, откладывая их рассмотрение "до лучших времен".

По данным республиканского Минздрава, в Башкирии коронавирусная инфекция подтверждена у пяти местных жителей, в числе заболевших - подросток.

Башкорт

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