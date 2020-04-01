Мишустин сообщил о доведении тестирования на коронавирус до 36 000 анализов в сутки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России объем тестирования на коронавирус доведен до примерно 36 000 проб в сутки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он сослался на данные Роспотребнадзора.

По его словам, сейчас тесты делаются по всей стране.

95 лабораторий Роспотребнадзора проверяют более 20 тысяч проб в сутки. 19 марта правительство подключило к этой работе лаборатории еще 193 медицинских организаций. Если в первые дни они обрабатывали чуть более пятисот проб, то сейчас это более 12 000 в сутки. Также привлекаются коммерческие лаборатории. Их мощности сегодня позволяют проверить около 2 000 образцов в сутки", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что по уровню тестирования Россия находится в первой тройке мировых лидеров. "Причем все исследования делаются на отечественных тест-системах", - заявил Мишустин.

В стрне продолжается оснащение необходимым оборудованием лабораторий Роспотребнадзора и медицинских организаций.

"Все эти результаты стали возможными, во многом благодаря сотрудникам Роспотребнадзора, которые уже третий месяц работают практически в круглосуточном режиме, и такая верность своему делу заслуживает высокой оценки", - сказал премьер.

1 апреля стало известно, что Роспотребнадзор обязал ФСИН протестировать на коронавирус всех сотрудников и заключенных с симптомами ОРВИ, а также обязал медиков, у которых есть риск заразиться на работе, тестироваться не реже раза в неделю.



Президент Владимир Путин регулярно проверяется на коронавирус, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.