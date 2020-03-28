Голикова посоветовала сдавать тест на коронавирус только людям из группы риска

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что необходимости сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию всем подряд нет: его все равно придется подтверждать снова и снова.

"Мы говорим, что от этого можно воздержаться (тем, кто не входит в группу риска - ИФ), поскольку в этом необходимости нет. Мы же живем, общаемся, и вот это беспокойство - тогда придется каждый день подтверждать, для того, чтобы быть на 100% уверенным, что ты не болен", - сказала Голикова журналистам в субботу.

По ее словам, делать тест следует в первую очередь приехавшим из-за рубежа с симптомами ОРВИ и тем, кто контактировал с ними. Остальным же рекомендуется воздержаться.

В России, как сообщалось, тесты на COVID-19 начали проводить платно для всех желающих две лаборатории: "Гемотест" и "Хеликс".

Голикова предупредила, что в России не зарегистрированы тест-системы, которые предполагают анализ крови пациента. "И в данном случае мы уполномочены сказать, что если такие факты есть, то это нарушение", - сказала она. Так вице-премьер прокомментировала информацию о том, что в России якобы есть тесты на коронавирус с забором крови, которые долго дают результат.

Позднее заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что московские лаборатории за сутки провели 6,5 тыс. исследований на коронавирус.

"Москва стремительно наращивает объемы исследований на коронавирус. С момента запуска городских лабораторий прошло меньше недели. На следующей неделе мы планируем выйти на объем более 10 тысяч исследований в сутки", - сказала Ракова.

По ее словам, в начале в столичных лабораториях проводили в среднем четыре тысячи исследований в сутки.

В России зарегистрированы несколько тест-систем на обнаружение коронавируса COVID-19 на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), они в большинстве своем предполагают взятие мазка из ротоглотки.