Госдума приняла поправки об ужесточении наказания юрлиц за фейки о пандемии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Поправки об ужесточении наказания для юрлиц за распространение фейков об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, приняты Госдумой.

Статью 13.15 КоАП предлагается дополнить новыми частями 10.1 и 10.2. Согласно статье 10.1 предлагается ввести наказание за распространение в СМИ и "информационно-телекоммуникационных сетях" заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Также предлагается ввести наказание за распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

За это будут наказывать административными штрафами на суму от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Статья 10.2 будет регулировать распространение в СМИ заведомо ложной информации, которое повлекло смерть человека, причинило вред здоровью или имуществу, повлекло массовое нарушение общественного порядка, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения.

За это юрлиц будут наказывать административным штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За повторное нарушение оштрафуют на сумму от 5 млн до 10 млн рублей.