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Роскомнадзор потребовал удалить фейки о стягивании Росгвардии и закрытии Москвы

Утверждается, что автотехника используется для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки Парада Победы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от сетевых ресурсов удалить ложную информацию о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса",- говорится в сообщении Роскомнадзора.

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"На основании данного требования администраторам сетевых ресурсов направлены уведомления об удалении противоправной информации", - сказали в ведомстве.

В Роскомнадзоре не уточнили, о каких ресурсах идет речь.

При этом там сообщили, что, по информации правительства Москвы, автотехника используется для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки Парада Победы.

В Роскомнадзоре напомнили, что меры по противодействию распространению на территории России недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений и создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

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