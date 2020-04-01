В Крыму установят блокпост на мосту из Кубани и введут карантин

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Карантин вводится в Крыму в связи распространением коронавируса, власти намерены проверять всех въезжающих в регион, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Чтобы купировать ситуацию, принято мной решение: с 00:00 по московскому времени (2 апреля - ИФ) будет введение карантина, на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта, зеркалим самые жесткие меры регионов с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта", - сказал Аксенов в среду на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

Он уточнил, что перечень требований к въезжающим будет опубликован после 17:00. "Это крымчане, граждане РФ, у кого собственность здесь есть и так далее", - пояснил глава региона.

Срок, на который вводится карантин, Аксенов не назвал, но заявил, что он может быть "продлен еще на неделю".

Другие регионы

Таким образом, на данный момент все регионы Юга и Северного Кавказа ввели дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Во вторник вечером врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, запрещающий гражданам покидать места проживания с 1 апреля. При этом разрешается выходить к ближайшим магазинам и выгуливать домашних животных на расстоянии до 100 метров. Ограничение не касается случаев обращения за экстренной медпомощью, а также посещения места работы, сообщила пресс-служба правительства города.

Развожаев уточнил, что среда станет переходным днем, в течение которого штрафовать не будут. С нарушителями будут проводить разъяснительные беседы.

В свою очередь в пресс-службе главы Калмыкии также сообщили о введении обязательной самоизоляции для всех жителей республики вне зависимости от возраста.

"Новым указом в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года гражданам запрещено покидать свои места проживания. С этого дня нарушители установленного режима будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством", - говорится в указе.

В понедельник режим самоизоляции для жителей ввели власти Астраханской и Волгоградской областей, а также республики Адыгея, во вторник - власти Ростовской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник подписал постановление о введении на территории региона карантина с 18:00 по московскому времени 31 марта по 5 апреля 2020 года, однако он не исключил, что карантин может быть продлен.

Во вторник главами Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии также были подписаны соответствующие указы о введении на территории республик режима полной самоизоляции граждан. Во вторник о самоизоляции региона заявил губернатор Ставропольского края.

Ранее сообщалось о введении режима самоизоляции в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Последним регионом СКФО, объявившем о введении самоизоляции граждан, стала Северная Осетия.