Бизнес-омбудсмен нашел подводные камни в новой редакции статьи об ОПС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Новая редакция статьи 210 УК об организации преступного сообщества, которая теперь должна ограниченно применяться к бизнесу, все равно имеет подводные камни, позволяющие двояко трактовать введенные изменения, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Конечно же, новая редакция ст. 210 УК РФ для бизнеса более благотворна, однако подводные камни все-равно остаются", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, действие новой редакции не распространяется на организации и их структурные подразделения, которые были "заведомо созданы" для совершения преступлений.

"Но кто и как определяет эту "заведомость"? В каждой организации бывают структурные изменения. Не может ли такая обновленная структура быть расценена следователем как созданная именно для совершения преступления? Конечно, если после внесения в ЕГРЮЛ организация не совершила ни одной хозяйственной операции, кроме отмывания денег, картина ясна. А если речь идет о вполне реальном производственном или торговом предприятии, руководители которого в один из моментов привлекли внимание следствия? Следователь по-прежнему может по своему усмотрению вменить 210 статью, и, если даже потом обвинение по ней отпадет, бизнесмены успеют провести несколько месяцев в СИЗО", - объяснил Титов.

Также ему не понятно, распространяется ли положение новой редакции на бенефициаров, которых следствие нередко признает фактическими руководителями компаний.

Кроме того, в новой редакции не конкретизирована формулировка "только в силу организационно-штатной структуры", считает бизнес-омбудсмен.

"Являются ли, например, неслужебные контакты коллег дополнительным условием, снимающим ограничения? У нас были примеры, когда преступное сообщество пытались доказать, предоставляя фотографии с корпоративов". - отмечает Титов.

По мнению уполномоченного, прокурорам необходимо более пристально следить за каждым случаем вменения ст. 210 УК , а также как можно скорее ввести по экономическим делам суд присяжных.

"И пусть присяжные сами решают, кто перед ними: предприниматели или шайка закоренелых мошенников". - резюмировал бизнес-омбудсмен.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об ограничении применения к предпринимателям 210 статьи Уголовного кодекса (Организация преступного сообщества).

Там говорится, что "под действие данной статьи не подпадают учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией, либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности".

Исключение составляют случаи, когда такая организация (или ее структурное подразделение) была заведомо создана для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений.