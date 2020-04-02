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Бизнес-омбудсмен нашел подводные камни в новой редакции статьи об ОПС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Новая редакция статьи 210 УК об организации преступного сообщества, которая теперь должна ограниченно применяться к бизнесу, все равно имеет подводные камни, позволяющие двояко трактовать введенные изменения, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Конечно же, новая редакция ст. 210 УК РФ для бизнеса более благотворна, однако подводные камни все-равно остаются", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, действие новой редакции не распространяется на организации и их структурные подразделения, которые были "заведомо созданы" для совершения преступлений.

"Но кто и как определяет эту "заведомость"? В каждой организации бывают структурные изменения. Не может ли такая обновленная структура быть расценена следователем как созданная именно для совершения преступления? Конечно, если после внесения в ЕГРЮЛ организация не совершила ни одной хозяйственной операции, кроме отмывания денег, картина ясна. А если речь идет о вполне реальном производственном или торговом предприятии, руководители которого в один из моментов привлекли внимание следствия? Следователь по-прежнему может по своему усмотрению вменить 210 статью, и, если даже потом обвинение по ней отпадет, бизнесмены успеют провести несколько месяцев в СИЗО", - объяснил Титов.

Также ему не понятно, распространяется ли положение новой редакции на бенефициаров, которых следствие нередко признает фактическими руководителями компаний.

Кроме того, в новой редакции не конкретизирована формулировка "только в силу организационно-штатной структуры", считает бизнес-омбудсмен.

"Являются ли, например, неслужебные контакты коллег дополнительным условием, снимающим ограничения? У нас были примеры, когда преступное сообщество пытались доказать, предоставляя фотографии с корпоративов". - отмечает Титов.

По мнению уполномоченного, прокурорам необходимо более пристально следить за каждым случаем вменения ст. 210 УК , а также как можно скорее ввести по экономическим делам суд присяжных.

"И пусть присяжные сами решают, кто перед ними: предприниматели или шайка закоренелых мошенников". - резюмировал бизнес-омбудсмен.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об ограничении применения к предпринимателям 210 статьи Уголовного кодекса (Организация преступного сообщества).

Там говорится, что "под действие данной статьи не подпадают учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией, либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности".

Исключение составляют случаи, когда такая организация (или ее структурное подразделение) была заведомо создана для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений.

Борис Титов Владимир Путин6

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