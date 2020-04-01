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В Роспотребнадзоре оценили, в какой стадии эпидемическая ситуация в стране

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что 45 субъектов России находятся в первых двух стадиях развития эпидемической ситуации по COVID-19.

Остальные субъекты - в третьей, между третьей и четвертой

Попова пояснила, что специалисты выделяют четыре стадии развития эпидемической ситуации.

Первая фаза, когда есть угроза завоза инфекции или имеются одиночные случаи. Вторая фаза, когда есть несколько завозных случаев инфекции, но нет последовательного распространения. На третьей фазе возбудитель болезни начинает передаваться внутри территории - когда есть заболевшие, связанные с теми, кто привез инфекцию извне. Наконец, в четвертой фазе случаев заболевания так много, что источник для каждого заболевшего установить не удается.

"Конечно, каждой фазе развития эпидпроцесса соответствуют свои противоэпидемические мероприятия, свои ограничения, которые предпринимаются в каждом субъекте или нескольких субъектах, как это выглядит в Московской агломерации, для противодействия распространению столь опасного вируса", - отметила Попова.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства заявила, что основной причиной заболеваемости в России коронавирусом по-прежнему остаются завозные случаи из-за рубежа.

"Наибольшее количество заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тысяч населения в городе Москве, Республике Коми, Республике Бурятия, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом следует отметить, что рост числа выявленных заболеваний происходит и в связи с тем, что мы наращиваем тестирование на новую коронавирусную инфекцию", - пояснила она.

Роспотребнадзор Татьяна Голикова Анна Попова

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