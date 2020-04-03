"Домодедово" из-за падения перевозок закрыло галерею международных рейсов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Домодедово" на фоне падения рынка авиаперевозок из-за COVID-19 закрыло галерею международных вылетов.

"В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов", - говорится в заявлении аэропорта.

Вместе с тем аэропорт сообщил, что продолжит работу в круглосуточном режиме "и пока не планирует ограничивать полеты в ночное время".

В "Домодедово" единый пассажирский терминал, состоящий из нескольких галерей.

Ранее сообщалось, что "Шереметьево" на фоне падения рынка закрыло три из пяти своих пассажирских терминалов - C,E,D.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В феврале 2020 г. он обслужил 1,9 млн человек, что на 16% больше, чем годом ранее. Крупнейшими базовыми авиакомпаниями "Домодедово" являются S7, "Уральские авиалинии", Red Wings. В феврале-марте они сообщали об отмене международных рейсов в связи с пандемией COVID-19.