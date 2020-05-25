Росавиация одобрила COVID-субсидии для Red Wings и AZUR air

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Росавиации подписали приказы о выделении "коронавирусных" субсидий авиакомпаниям Red Wings и AZUR air, сообщила представитель агентства.

Компании Red Wings решено частично компенсировать расходы за февраль, компании AZUR air - за март. Сколько денег получат перевозчики, в ведомстве не уточнили.

Росавиация продолжает проверять заявки еще десяти авиакомпаний - S7, Smartavia, "Азимута", "Уральских авиалиний", IFly, "РусЛайна", "Северстали", "Ямала", "ЮВТ аэро", "Победы".

Ранее предоставленные компаниям группы "Аэрофлот" доведены до них в полном объеме, добавила представитель Росавиации. Ранее госпомощи просили "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора". Им было выделено 7,89 млрд рублей на компенсацию потерь за февраль-апрель 2020 года.

Всего на помощь российским перевозчикам из резервного фонда правительства было выделено 23,4 млрд рублей из расчета 365 рублей за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Полученные средства перевозчики могут направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

По данным Росавиации, в феврале 2020 года авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 6,4% (из крупнейших компаний ушли в "минус" только "Аэрофлот" и "Россия"), в марте - сократили на 28%, в апреле падение ускорилось до 92%.