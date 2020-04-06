Беглов предложил сотрудникам своей администрации приходить на работу по очереди

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил сотрудникам своей администрации организовать приход в офис по очереди, "чтобы был запас здоровых людей".

"Как я сделал с членами правительства: пять человек работают удаленно, через неделю следующие на удаленке, чтобы был запас здоровых людей. Решите, кого лучше отпустить на удаленку. Берегите себя, без вас будет сложно", - сказал он, проводя заседание правительство по видеоконференцсвязи.

23 марта Смольный сообщил о переводе каждого десятого сотрудника администрации губернатора Санкт-Петербурга и органов исполнительной власти на удаленную работу.