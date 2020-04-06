Первые протоколы на нарушителей режима самоизоляции составлены на Камчатке

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - На Камчатке составлены первые административные протоколы на нарушителей режима самоизоляции, под статьи КоАП попали три жителя Петропавловска-Камчатского, сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД России по краю.

Так, по данным полиции, 27-летняя горожанка, прилетевшая в конце марта из-за границы, не отправилась из аэропорта напрямую домой на двухнедельную самоизоляцию, а по пути заехала за сыном. Она поступила так вопреки постановлению главы Роспотребнадзора РФ и попала под ст. 19.4 КоАП "Неповиновение законному распоряжению должностного лица".

"Два протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" полицейские составили в отношении 51-летнего и 37-летнего жителей Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Мужчины находились в общественных местах в нарушение распоряжения губернатора Камчатки. Каждому из них грозит штраф до 40 тыс. рублей.