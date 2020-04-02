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Атомные города Урала временно закрыли въезд для гостей на фоне пандемии

Во всех ЗАТО также введен режим самоизоляции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Закрытые административно-территориальные единицы (ЗАТО) Свердловской и Челябинской областей в целях борьбы с коронавирусом ввели временные ограничения на въезд в города, а также режим самоизоляции для местных жителей.

Так, согласно информации на официальном сайте ЗАТО Новоуральск (Свердловская область), отдел пропускного режима в городе не работает с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Также с 1 апреля отменены автобусные рейсы до городского кладбища и к загородным садовым участкам. Кроме того, по 12 апреля часть маршрутов общественного транспорта переведена на расписание выходного дня, после 21 часа автобусы уже не ходят.

Пандемия коронавируса

В администрации ЗАТО поселок Уральский (Свердловская область) "Интерфаксу" сообщили, что выдача разрешений на въезд в город пока прекращена до 5 апреля.

Также глава администрации ЗАТО Свободный (Свердловская область) рекомендовал с 30 марта по 5 апреля прекратить деятельность бюро пропусков, а граждан впускать по ранее выданным пропускам.

В ЗАТО Лесном (Свердловская область) с 6 часов утра четверга до особого распоряжения прекратили пропуск на нескольких КПП, сообщает администрация города. В мэрии также уточнили, что с 30 апреля в городе ограничили оформление разрешений на въезд в город - гостевых пропусков и командировочных.

В Озерске (Челябинская область), согласно размещенной на сайте администрации информации, с 27 марта усилили контроль при въезде в город для командированных.

"Это не коснется иногородних жителей, которые доставляют в округ продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты. Также не вводятся ограничения на въезд - выезд в Озерск для тех, кто имеет постоянные пропуска", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, в Озерске на домашнем карантине под контролем медиков находится 233 человека без признаков заболевания. В городе выявили два условно подтвержденных случая заражения коронавирусом у граждан, прибывших из Вьетнама и Франции. Клинических проявлений заболевания у них нет, их пробы отправлены в новосибирский центр вирусологии "Вектор", уточняет пресс-служба мэрии.

На сайте ЗАТО Трехгорный (Челябинская область) отмечается, что в соответствии с рекомендациями "Росатома", с 27 марта до особого распоряжения городского оперативного штаба, также ограничен въезд в город лицам, не имеющим постоянной регистрации в городе. "Для гостей города действует только разрешение на выезд", - отмечает мэрия.

Аналогичное распоряжение действует и на территории ЗАТО Снежинск (Челябинской области). Также во всех ЗАТО введен режим самоизоляции до особого распоряжения оперативного штаба.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Свердловская область Челябинская область

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