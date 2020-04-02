Атомные города Урала временно закрыли въезд для гостей на фоне пандемии

Во всех ЗАТО также введен режим самоизоляции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Закрытые административно-территориальные единицы (ЗАТО) Свердловской и Челябинской областей в целях борьбы с коронавирусом ввели временные ограничения на въезд в города, а также режим самоизоляции для местных жителей.

Так, согласно информации на официальном сайте ЗАТО Новоуральск (Свердловская область), отдел пропускного режима в городе не работает с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Также с 1 апреля отменены автобусные рейсы до городского кладбища и к загородным садовым участкам. Кроме того, по 12 апреля часть маршрутов общественного транспорта переведена на расписание выходного дня, после 21 часа автобусы уже не ходят.

В администрации ЗАТО поселок Уральский (Свердловская область) "Интерфаксу" сообщили, что выдача разрешений на въезд в город пока прекращена до 5 апреля.

Также глава администрации ЗАТО Свободный (Свердловская область) рекомендовал с 30 марта по 5 апреля прекратить деятельность бюро пропусков, а граждан впускать по ранее выданным пропускам.

В ЗАТО Лесном (Свердловская область) с 6 часов утра четверга до особого распоряжения прекратили пропуск на нескольких КПП, сообщает администрация города. В мэрии также уточнили, что с 30 апреля в городе ограничили оформление разрешений на въезд в город - гостевых пропусков и командировочных.

В Озерске (Челябинская область), согласно размещенной на сайте администрации информации, с 27 марта усилили контроль при въезде в город для командированных.

"Это не коснется иногородних жителей, которые доставляют в округ продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты. Также не вводятся ограничения на въезд - выезд в Озерск для тех, кто имеет постоянные пропуска", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, в Озерске на домашнем карантине под контролем медиков находится 233 человека без признаков заболевания. В городе выявили два условно подтвержденных случая заражения коронавирусом у граждан, прибывших из Вьетнама и Франции. Клинических проявлений заболевания у них нет, их пробы отправлены в новосибирский центр вирусологии "Вектор", уточняет пресс-служба мэрии.

На сайте ЗАТО Трехгорный (Челябинская область) отмечается, что в соответствии с рекомендациями "Росатома", с 27 марта до особого распоряжения городского оперативного штаба, также ограничен въезд в город лицам, не имеющим постоянной регистрации в городе. "Для гостей города действует только разрешение на выезд", - отмечает мэрия.

Аналогичное распоряжение действует и на территории ЗАТО Снежинск (Челябинской области). Также во всех ЗАТО введен режим самоизоляции до особого распоряжения оперативного штаба.