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Число людей с подозрением на COVID-19 в структурах "Росатома" достигло 10

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество подозрений на коронавирус выросло в структурах ГК "Росатом" до десяти человек.

"На сегодняшний день на контроле в отрасли 10 инцидентов, когда хотя бы один из тестов, их при подозрении на болезнь всегда проводят несколько, дал положительный результат. Шесть человек в Москве - работники концерна "Росэнергоатом", АСЭ, академии "Росатома" и Росбурмаша". Три человека на предприятиях - Белоярской АЭС и Горно-химическом комбинате. И один человек за границей (в Венгрии - ИФ), я вам об этом уже рассказывал, - говорится в заявлении главы госкорпорации Алексея Лихачева, опубликованном на сайте корпорации.

Он отметил, что за минувшие сутки новых случаев в отрасли не зафиксировано. "Нам удается удерживать ситуацию под контролем, значит, меры, которые мы приняли, имеют эффект, - подчеркнул глава госкорпорации.

Лихачев обратился с просьбой к жителям пристанционных городов и ЗАТО отнестись с пониманием к тому, что въезды и выезды из городов ограничены, вводится разрешительная система.

Он рекомендовал главам своих структур воздержаться от принуждений работников к отпускам. "Много сообщений приходит на "горячую линию". Они позволяют в режиме реального времени видеть ситуацию на предприятиях и в городах, и быстро на нее реагировать. Мне известно, что иногда руководители принуждают работников брать отпуск за свой счет. Я настоятельно рекомендую директорам предприятий и дивизионов от такой практики воздерживаться", заявил топ-менеджер.

Относительно продления нерабочих дней до конца апреля, Лихачев пояснил, что по указу президента РФ, главам субъектов предоставлено самостоятельное право решать, в каком объеме будут действовать ограничительные и карантинные мероприятия. "Если эпидемиологическая обстановка в регионах позволит, то мы планируем выходить на привычный режим деятельности раньше конца апреля", - сказал он.

1 апреля "Росатом" сообщал о четырех подтвержденных случаях коронавируса: одном в Венгрии и трех в АО "Концерн "Росэнергоатом".

Росатом

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