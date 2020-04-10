Власти Чукотки разрешили работать кинотеатрам, баням и соляриям

Жителям округа разрешили выходить на рыбалку и закупаться не только в ближайших магазинах

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Чукотки на период нерабочих дней и режима самоизоляции решило разрешить работать кинотеатрам, баням и соляриям, сообщил оперативный штаб региона.

Кинотеатры смогут работать при условии, что между зрителями будет обеспечена дистанция не менее полутора метров.

Разрешено работать баням в населенных пунктах, где нет централизованного горячего водоснабжения, а также парикмахерским, косметическим, маникюрным, педикюрным и массажным салонам и соляриям.

Этим компаниям выдвинули условия, что они смогут обслуживать только по одному клиенту в помещении или что между посетителями должна быть дистанция не менее полутора метров. После каждого клиента сотрудники обязаны проводить уборку и дезинфекцию и менять средства индивидуальной защиты.

Власти также решили смягчить режим самоизоляции на период до 14 апреля: людям разрешат выходить из дома на рыбалку и за легальными продуктами и услугами, причем, не только в ближайший магазин или пункт сервиса.

"Ориентировочно, решение о продлении или снятии режима самоизоляции будет принято на заседании оперативного штаба 13 апреля", - добавили чиновники.

До 30 апреля в округе сохраняется требование по самоизоляции к людям старше 65 лет или имеющим хронические заболевания.

На 10 апреля в Чукотке не было подтвержденных случев заражения коронавирусом. Один человек изолирован с подозрением на COVID-19, его анализы отправлены в Хабаровск, результатов пока нет, симптомов ОРВИ у него не проявляется. Тестирование на коронавирус провели 457 жителям округа.

Президент Владимир Путин в телеобращениях и указах дал губернаторам полномочия самостоятельно устанавливать требования и ограничения, необходимые по сдерживанию коронавирусной инфекции, с учетом обстновки в регионе и плотности населения.