Томский губернатор разрешил гулять с детьми во дворах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал земляков соблюдать самоизоляцию, но разрешил поездки на дачу исключительно в кругу семьи, а также мамам прогулки с детьми, если они не будут собираться группами. Он сказал это в телеобращении.

"В Сибирь пришла настоящая весна, и пусть еще не везде растаял снег, но солнце светит почти как в мае, уже пошла Обь и вот-вот пойдет Томь. Конечно, в такую погоду мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома, но не собираясь вместе с подругами, а исключительно с семьей", - заявил губернатор.

Говоря про поездки на дачные участки, он подчеркнул, что "никаких массовых выездов и компаний быть не может, иначе будет грош цена нашей самоизоляции".

Жвачкин ввел в Томской области режим полной самоизоляции с 31 марта до 15 апреля. Жителям региона он разрешил только по острой необходимости, в том числе в ближайший магазин или аптеку, на помойку или для прогулки с собакой, но не дальше, чем на 200 метров от дома.

2 апреля президент Владимир Путин своим указам дал губернаторам полномочия определять жесткость и продолжительность ограничений, которые вводятся для борьбы с коронавирусом, объяснив, что в разных регионах ситуация с заражением и плотностью населения разная и одинаковые меры могут быть не нужны.