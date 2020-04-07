Приставы приостановят взыскание долгов с попавших в больницу должников

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) в связи с пандемией коронавируса напомнили, что закон предусматривает приостановку расследования уголовных дел и действий по взысканию долгов в случаях тяжелой болезни должника.

В ответ на запрос "Интерфакса" в ФССП ответили, что служба и ее территориальные органы функционирует в штатном режиме.

В ФССП напомнили, что исполнительное производство "может быть полностью или частично приостановлено, в том числе, в случае нахождения должника на лечении в стационарном лечебном учреждении". Также "предварительное следствие приостанавливается, если место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует".

В службе не уточнили, сколько уголовных дел и исполнительных производств приостановлено с начала эпидемии коронавируса и сколько планируется приостановить.