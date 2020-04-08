Погиб второй пострадавший при взрыве дома в Нижегородской области

Чиновники считают, что взрыв произошел из-за неправильного использования газового оборудования

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших при взрыве газа и обрушения в жилом доме в селе Филинское Вачского района Нижегородской области возросло: в больнице погиб 26-летний мужчина, которого извлекли из завалов. Всего погибших стало двое, сообщили в региональных управлениях СКР и МЧС.

Взрыв газа произошел на первом этаже здания около полуночи. В здании было два подъезда и два этажа, взрыв в нем разрушил перекрытия и несущие конструкции в стояке между подъездами, повреждены шесть квартир. По предварительным данным СК, взорвался газовый баллон. В МЧС считают, что больше в этом доме жить нельзя.

На месте погиб 23-летний мужчина, который пришел в гости к родственникам. Пострадали еще семь человек, двоим врачи оказали помощь на месте, четверых отпустили после оказания им помощи амбулаторно. 26-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Всего на момент взрыва в здании было 14 человек.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за неправильного использования газового оборудования, заявил через пресс-службу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он поручил выделить материальную помощь пострадавшим и семьям погибших и помочь им с поиском нового жилья.