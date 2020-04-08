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Сбербанк с 9 апреля переведет большинство своих отделений на обычный режим работы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России переведет до 100% своих отделений на обычный режим работы с 9 апреля, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах", - отмечается в сообщении.

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График работы индивидуален для каждого отделения, уточнить информацию можно на сайте Сбербанка и по телефону службы поддержки.

"Качество обслуживания клиентов и их комфорт, тем более в такой непростой период, как сейчас, стоят для нас на первом месте", - отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сбербанк 3 апреля сообщил, что его отделения с 6 по 30 апреля будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Для каждого офиса также предполагался индивидуальный режим работы.

Сбербанк Александр Ведяхин

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