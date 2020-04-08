В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19, один из них лечился в частной клинике. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

"В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди них - люди в возрасте от 46 до 90 лет", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 38.

По словам собеседника агентства, умершие пациенты имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы. Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом.

"Один из умерших был пациентом частной медицинской организации. 74-летний мужчина имел проблемы с сердцем и страдал сахарным диабетом", - отметили в штабе.

Там напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

По данным на утро среды, в Москве выявлен 5841 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 270 человек вылечились от неё.