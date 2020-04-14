Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Китай закрывает пункты пропуска с Россией, Москве грозит дефицит коек в коронавирусных больницах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией - в провинции Хэйлунцзян и Внутренней Монголии. Сроки возобновления работы погранпереходов на данный момент неизвестны. За истекшие сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус выявили еще у 79 граждан КНР, прибывших из России.

- Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Возраст умерших - от 29 до 80 лет. У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро умерших страдали сахарным диабетом. У 29-летней пациентки был диагностирован синдром Дауна.

- Столичный депздрав прогнозирует дефицит коек в коронавирусных больницах в ближайшие 2-3 недели. На фоне "стабильно высокого" суточного прироста заболевших решено перепрофилировать еще 24 больницы для лечения COVID-19.

- Shell вышел из сделки по созданию СП с "Газпром нефтью" в ЯНАО. Такое решение британско-нидерландский концерн объяснил негативным воздействием внешних факторов, отметив, что по другим проектам сотрудничество продолжится. "Газпром нефть" самостоятельно продолжит разработку активов, входивших в периметр создаваемого совместного предприятия.

- Майк Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность, но сейчас, по мнению госсекретаря США, стоит сосредоточиться на возрождении мировой экономики. Также он выразил сожаление в том, что Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, появившемся в Ухане.

- В московском метро временно закрыли часть вестибюлей на 20 станциях. Такое решение связано с многократным снижением пассажиропотока. Станции при этом будут работать, попасть в них можно будет через соседние вестибюли.