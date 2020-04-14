Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 917 320+70 640

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Китай закрывает пункты пропуска с Россией, Москве грозит дефицит коек в коронавирусных больницах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией - в провинции Хэйлунцзян и Внутренней Монголии. Сроки возобновления работы погранпереходов на данный момент неизвестны. За истекшие сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус выявили еще у 79 граждан КНР, прибывших из России.

- Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Возраст умерших - от 29 до 80 лет. У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро умерших страдали сахарным диабетом. У 29-летней пациентки был диагностирован синдром Дауна.

- Столичный депздрав прогнозирует дефицит коек в коронавирусных больницах в ближайшие 2-3 недели. На фоне "стабильно высокого" суточного прироста заболевших решено перепрофилировать еще 24 больницы для лечения COVID-19.

- Shell вышел из сделки по созданию СП с "Газпром нефтью" в ЯНАО. Такое решение британско-нидерландский концерн объяснил негативным воздействием внешних факторов, отметив, что по другим проектам сотрудничество продолжится. "Газпром нефть" самостоятельно продолжит разработку активов, входивших в периметр создаваемого совместного предприятия.

- Майк Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность, но сейчас, по мнению госсекретаря США, стоит сосредоточиться на возрождении мировой экономики. Также он выразил сожаление в том, что Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, появившемся в Ухане.

- В московском метро временно закрыли часть вестибюлей на 20 станциях. Такое решение связано с многократным снижением пассажиропотока. Станции при этом будут работать, попасть в них можно будет через соседние вестибюли.

Новости

В Петербурге завели дело из-за фейка о коронавирусном заражении в институте ФСБ

Шесть работников "Газпрома" в Якутии госпитализированы из-за коронавируса

Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

Омбудсмен РФ сообщила об участившихся жалобах на фоне эпидемии коронавируса

В Москве отменили салют в честь освобождения Вены от фашистов

Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Иммунитет против коронавируса нашли пока лишь у 7% московских медиков

Путин пообещал регионам считать преступной халатностью недоработки по COVID-19

Смертность в РФ снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Попова увидела шанс на прекращение роста числа новых случаев COVID-19 через неделю

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');