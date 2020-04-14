В московском метро временно закрыли часть вестибюлей на 20 станциях

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен с 14 апреля временно закрыл некоторые вестибюли 20 станций, где поток пассажиров снизился в разы.

"Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли. Московский метрополитен временно закроет отдельные входы и выходы на двадцати станциях с минимальной нагрузкой", - сообщили " Интерфаксу" в пресс-службе Московского метро.

По словам собеседника агентства, в этот список попали, например, отдельные вестибюли станций Черкизовская и Площадь Гагарина, через которые в среднем проходят меньше 15 человек в час.

"Еще один пример - вестибюль "Пионерской". Вместо 2 670 человек в день здесь стало проходить немногим более 350", - сказали в столичной подземке.

Там уточнили, что с 5:30 14 апреля закрыты следующие выходы в вестибюлях станций:

- Сокольническая линия: станции Черкизово (выходы 2 и 3), Румянцево (выход 1);

- Филёвская линия: станции Пионерская (выход 1), Выставочная (выход 4), Кунцевская (выход 1), Международная (выход 6), Филевский парк (выход 1), Багратионовская (выход 1);

- Солнцевская линия: станции Озерная (выход 1), Боровское шоссе (выход 1), Говорово (выходы 1 и 2), Мичуринский проспект (выход 2), Рассказовка (выходы 4 и 5).

- Большая кольцевая линия: станции ЦСКА (выход 1) и Савёловская (выходы 6 и 7);

- МЦК: станция Площадь Гагарина (выход 2);

- Некрасовская линия: станция Косино (выход 7);

- Таганско-Краснопресненская линия: станция Спартак (выход 1);

- Арбатско-Покровская линия: станция Пятницкое шоссе (выход 1);

- Замоскворецкая линия: станция Алма-Атинская (выход 1).