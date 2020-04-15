В Мурманской области обсуждают введение электронных пропусков

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Мурманской области ожидается увеличение количества больных коронавирусом, региональные власти могут ввести электронные пропуска, сообщил губернатор Андрей Чибис в среду.

"Информирую о том, что мы прорабатываем вопрос, если динамика (увеличение количества больных - ИФ) будет продолжаться, чтобы ввести электронные пропуска на территории Мурманской области для того, чтобы минимизировать передвижения людей без наличия на то оснований. Такое решение пока не принято, но будем вынуждены на него пойти, если ситуация с соблюдением режима самоизоляции не изменится", - сказал Чибис в видеообращении, которое опубликовано на его странице в соцсетях.

Губернатор обратился к населению Мурманской области с просьбой тщательно соблюдать режим самоизоляции и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

"У нас нет оснований полагать, что пик прошел - наоборот, мы ожидаем очень серьезного роста количества заболевших", - подчеркнул Чибис.

Ранее оперштаб Мурманской области сообщил, что количество больных COVID-19 за сутки выросло вдвое - со 131 до 268.

Наибольшее количество больных зафиксировано в Кольском районе - всего 206 случаев. В том числе, как уточнили "Интерфаксу" в оперштабе, 125 новых случаев зафиксировано в селе Белокаменка, где расположена промплощадка Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" и развернут мобильный госпиталь МЧС России. Ранее среди рабочих подрядных организаций на промплощадке ЦСКМС было выявлено 79 случаев коронавируса.

Как сообщалось, мобильный госпиталь МЧС России, который развернут вблизи Белокаменки, рассчитан на 40 коек для тяжело больных, в нем имеется десять аппаратов ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек.

Администрация Кольского района 11 апреля ввела режим ЧС в сельском поселении Междуречье, включая село Белокаменка, где находится промплощадка ЦСКМС ООО "НОВАТЭК-Мурманск". В постановлении о ЧС отмечалось, что режим вводится "с целью недопущения эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди работников строительных организаций, осуществляющих работы на объекте капитального строительства ЦСКМС".

По данным правительства Мурманской области, на промплощадке ЦСКМС заняты порядка 11 тыс. человек.

Ранее постановлением правительства Мурманской области на территории сельского поселения Междуречье на промплощадке ЦСКМС был введен особый режим хозяйственной деятельности для предотвращения распространения коронавируса, режим распространяется на "НОВАТЭК-Мурманск" и подрядные организации.

Первые ограничительные меры в Белокаменке, где находится ЦСКМС, были введены 30 марта.