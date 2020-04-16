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Совфед после пандемии вернется к работе над законом о борьбе с домашним насилием

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сенаторы вернутся к работе над инициативами о противодействии бытовому насилию после того, как будет побежден коронавирус. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период", - сказала Матвиенко в четверг в ходе видеоконференции.

Она отметила, что сенаторы и эксперты собирают информацию по этому вопросу из регионов и анализируют ее. Сообщения о росте числа случаев бытового, домашнего насилия из-за самоизоляции нуждаются в проверке, сказала спикер.

Матвиенко отметила, что "в любом случае, тема никуда не ушла, не исчезла", и как только пройдет период пандемии, работа над соответствующими инициативами продолжится.

"Как вы знаете, есть разные точки зрения: есть радикальные, есть умеренные. Мы хотим все-таки найти согласие, договориться в обществе, принять те меры, которые позволили бы изжить это позорное явление. Мы продолжим эту работу, как только позволят обстоятельства", - отметила спикер.

29 ноября 2019 года законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. В нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой. Семейно-бытовое насилие определяется в проекте как "умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления".

Ранее законопроект раскритиковал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а РПЦ призвала отказаться от его принятия.

Совет Федерации Валентина Матвиенко

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