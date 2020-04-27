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Кризисные центры для жертв домашнего насилия поручено создать в российских регионах

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендует региональным властям проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где те могли бы пожить до разрешения конфликта, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Руководителям субъектов рекомендовано "проработать вопросы создания кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия". Уточняется, что предварительно региональным чиновникам стоит проанализировать потребность в таких центрах. Предложение зафиксировано в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 31 марта", - говорится в публикации.

Документ, с которым ознакомилось издание, подписал председатель комиссии, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По имеющимся у газеты данным, помимо кризисных центров губернаторам также рекомендовано разместить на своих сайтах информацию о "телефонах доверия" по вопросам семейно-бытового насилия и контакты региональных кризисных центров помощи женщинам.

Кроме того, согласно решению комиссии, правительствам субъектов стоит заняться информационной работой и добиться "устойчивого неприятия проявления противоправного поведения в семье" обществом, отмечается в статье.

Также губернаторам предложили по возможности поддержать некоммерческие организации, которые занимаются проектами в сфере профилактики семейно-бытового насилия, сообщает газета. Отчитаться о принятых мерах нужно до 1 июня, указано в документе.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в условиях самоизоляции проблема домашнего насилия стала серьезнее, однако и решить ее сложнее. По мнению специалистов, организовать пространство в кризисном центре так, чтобы защитить женщин от коронавирусной инфекции, будет непросто, пишут "Известия".

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