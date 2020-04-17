Мошенники пытались продать томскому коммерсанту "оберег" от проверок

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Томске полиция задержала двух человек, которые, выдавая себя за сотрудников госслужбы, пришли с "проверкой" в магазин, а затем предложили его хозяйке купить за 4000 рублей годовой сертификат. который оградит его от новых проверок. Об этом сообщило областное управление МВД.

Задержанные выдали себя за сотрудников комитета по защите прав потребителей, показали документ этой организации и предписание о проверках торговых предприятиях. Затем они инсценировали проверку сроков годности и маркировки товаров, чистоты полок и других аспектов и заявили предпринимательнице, что ей грозят штрафы за многочисленные нарушения.

После этого они предложили ей сертификат, который оградит магазин от дальнейших проверок и даст право на консультации в комитете. За документ они требовали наличные. Наличных у нее не было, она предложила им зайти попозже и позвонила в полицию, чтобы проверить, законной ли была проверка.

Личности подозреваемых установлены. Один из них оказался в федеральном розыске за аналогичное преступление. На них завели дело о мошенничестве.