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Глава города в Ярославской области и его жена погибли при пожаре в своем доме

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Дом главы Данилова (Ярославская область) Ивана Свечушкина сгорел ночью в пятницу, сообщил "Интерфаксу" глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов.

"В результате пожара, который случился сегодня ночью, погибли два человека - глава Иван Свечушкин и его жена", - сообщил собеседник агентства.

Информацию о гибели главы города подтвердили в администрации городского поселения Данилов.

В региональном управлении СКР агентству сообщили, что по факту гибели людей на пожаре возбуждено дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум людям). Следователи назначили медицинскую и пожаротехническую судебные экспертизы. Причины пожара выясняются.

Свечушкин родился 26 мая 1975 года. В городской администрации он работал с 2014 года в должности заместителя главы администрации по ЖКХ, градостроительству и городскому хозяйству. В декабре 2018 года избран главой Данилова.

Ярославская область Данилов

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