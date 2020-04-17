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Банк России рекомендовал до 30 сентября приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал до 30 сентября приостановить выселение должников из жилья
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым институтам приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и тех, кто живет вместе с ними) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.

Эти рекомендации содержатся в перечне дополнительных мер по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению практик по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и валютного контроля, опубликованных на сайте ЦБ.

Рекомендации о приостановке процедур принудительного выселения заемщиков касаются банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов.

ЦБ также рекомендовал кредиторам, пытающимся вернуть просроченную задолженность, не встречаться с должниками лично в течение периода действия в регионе проживания должника ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

ЦБ РФ

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