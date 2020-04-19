Что произошло за день: воскресенье, 19 апреля

Рекордный рост заболеваемости COVID-19 в России и "Армата" в Сирии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи. За сутки в стране выявлено еще 6060 заболевших. Больше всего в Москве - 3570 инфицированных. По словам главного внештатного эпидемиолога страны Николая Брико, такой сильный прирост объясняется более масштабным тестированием. В свою очередь Владимир Путин заверил, что у России есть всё для борьбы с COVID-19. Однако власти страны признают, что на плато по заболевшим РФ пока не вышла.

- Сергей Собянин определил размер выплат донорам крови с антителами на коронавирус. Переболевшие COVID-19 получат 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы.

- ФНБ к концу 2020 года сократится до 7 трлн рублей. По оценкам Антона Силуанова, в текущем году планируется израсходовать из фонда 2 трлн рублей, исходя из текущих цен на нефть в $20 за баррель.

- Российские военные испытали танк "Армата" в Сирии. Как рассказал Денис Мантуров, на Ближний Восток эти танки были направлены, "чтобы учесть все нюансы в боевых условиях".

- Российские многоразовые ракеты будут эффективнее, чем у SpaceX, пообещал Дмитрий Рогозин. По словам главы "Роскосмоса", принципы полета ракет компании Илона Маска вызывают много вопросов в плане экономической эффективности, поскольку полезная нагрузка там невелика.