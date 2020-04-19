Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 19.04В России 42 853+6 060В мире 2 317 759+77 568

Эпидемиолог объяснил рост числа выявленных в России заболевших COVID-19

Эпидемиолог объяснил рост числа выявленных в России заболевших COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Значительное увеличение количества выявленных в России заболевших коронавирусом, не имеющих симптомов, свидетельствует о масштабах тестирования. Об этом заявил "Интерфаксу" академик, главный внештатный эпидемиолог страны Николай Брико.

По его словам, на сегодняшний день в стране "делается около 2 млн тестирований, это позволило скорректировать структуру клинических форм, и тем самым увеличить процент выявленных заболеваний".

В РоссииРоссийский ученый предположил, что жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19Читать подробнее

В то же время он отметил, что пока рано говорить, что Россия прошла пик заболеваний.

"Правда, нельзя сказать, что это нарастание очень большое: всего лишь на 13% в день по стране", - отметил Брико.

Академик подчеркнул при этом, что "число летальных исходов по стране не более 0,9%, хотя в Москве эта цифра немного выше. И все же это несопоставимо с другими странами".

"Всем, конечно, хочется верить, что мы приближаемся к пику, и число заболевших стабилизируется, а затем и пойдет на спад", - сказал академик.

По данным на 19 апреля, число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6060 человек, всего на сегодня в стране зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом.

Россия коронавирус

Новости по теме

Новости

Песков заявил о необходимости новых решений по COVID-19, так как РФ не вышла на плато

Песков заявил о необходимости новых решений по COVID-19, так как РФ не вышла на плато

Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи

Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи

В России сделали уже более 1,9 млн тестов на коронавирус

Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом

Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

Православные празднуют Пасху

Рогозин готов поставлять двигатели для американских ракет Atlas

Что произошло за день: суббота, 18 апреля

ОАК закрыла центральный офис после выявления коронавируса у ряда сотрудников

РПЦ приравняла инопланетян к бесам

РПЦ приравняла инопланетян к бесам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');