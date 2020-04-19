Эпидемиолог объяснил рост числа выявленных в России заболевших COVID-19

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Значительное увеличение количества выявленных в России заболевших коронавирусом, не имеющих симптомов, свидетельствует о масштабах тестирования. Об этом заявил "Интерфаксу" академик, главный внештатный эпидемиолог страны Николай Брико.

По его словам, на сегодняшний день в стране "делается около 2 млн тестирований, это позволило скорректировать структуру клинических форм, и тем самым увеличить процент выявленных заболеваний".

В то же время он отметил, что пока рано говорить, что Россия прошла пик заболеваний.

"Правда, нельзя сказать, что это нарастание очень большое: всего лишь на 13% в день по стране", - отметил Брико.

Академик подчеркнул при этом, что "число летальных исходов по стране не более 0,9%, хотя в Москве эта цифра немного выше. И все же это несопоставимо с другими странами".

"Всем, конечно, хочется верить, что мы приближаемся к пику, и число заболевших стабилизируется, а затем и пойдет на спад", - сказал академик.

По данным на 19 апреля, число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6060 человек, всего на сегодня в стране зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом.