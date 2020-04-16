Решение о дате парада Победы в РФ будет принято в ближайшие дни

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Грандиозный парад в честь 75-летия Победы в Москве обязательно состоится в этом году, руководство страны примет решение о его дате в ближайшие дни, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я могу точно сказать, заверить всех вас в том, что парад в честь 75-летия Великой Победы обязательно состоится в этом году, и он будет грандиозным, масштабным, он будет соответствовать тому подвигу Красной Армии, подвигу нашего народа, народа СССР в победе над фашизмом", - сказала Матвиенко журналистам в ходе видеоконференции.

По ее словам, дата проведения парада будет будет определена с учетом ситуации с коронавирусом.

"Думаю, что решение будет принято руководством страны в ближайшие дни, об этом будет объявлено - будет ли перенос, и если будет перенос, то на какую дату", - отметила спикер.

15 апреля источник в администрации президента сообщил "Интерфаксу", что решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату принято и будет озвучено в ближайшие дни, возможно, уже 16 апреля.

Ранее глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

По мнению Шаманова, можно было бы предложить для переноса две даты: 24 июня - день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова, или 3 сентября, так как Госдума на этой неделе приняла закон о признании 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны.