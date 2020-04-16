Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Решение о дате парада Победы в РФ будет принято в ближайшие дни

Решение о дате парада Победы в РФ будет принято в ближайшие дни
Фото: Reuters

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Грандиозный парад в честь 75-летия Победы в Москве обязательно состоится в этом году, руководство страны примет решение о его дате в ближайшие дни, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я могу точно сказать, заверить всех вас в том, что парад в честь 75-летия Великой Победы обязательно состоится в этом году, и он будет грандиозным, масштабным, он будет соответствовать тому подвигу Красной Армии, подвигу нашего народа, народа СССР в победе над фашизмом", - сказала Матвиенко журналистам в ходе видеоконференции.

По ее словам, дата проведения парада будет будет определена с учетом ситуации с коронавирусом.

"Думаю, что решение будет принято руководством страны в ближайшие дни, об этом будет объявлено - будет ли перенос, и если будет перенос, то на какую дату", - отметила спикер.

15 апреля источник в администрации президента сообщил "Интерфаксу", что решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату принято и будет озвучено в ближайшие дни, возможно, уже 16 апреля.

Ранее глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

По мнению Шаманова, можно было бы предложить для переноса две даты: 24 июня - день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова, или 3 сентября, так как Госдума на этой неделе приняла закон о признании 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны.

Парад Победы - 2019

12
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Самоходные гаубицы "Мста-С"Военнослужащие военной полиции РоссииПусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Танк Т-34 и вездеходы "Тигр-М"Парадный расчет Военно-воздушной академии имени Жуковского и ГагаринаЖенщины-военнослужащие, курсанты московского университета МВДВоеннослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полкаГлавком Cухопутных войск Олег Салюков и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в кабриолетах Aurus SenatПочётные зрители парадаВетеран войны, президент фонда "Герои Отечества", монах Киприан (Валерий Бурков)Подрастающее поколение
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"
Валентина Матвиенко

Новости по теме

Новости

Главный эпидемиолог РФ опроверг слухи о том, что COVID-19 разносится ветром по стране

Матвиенко призвала россиян не расслабляться и соблюдать самоизоляцию

Матвиенко призвала россиян не расслабляться и соблюдать самоизоляцию
Дело Сноудена

Сноуден попросил власти РФ о продлении вида на жительство еще на три года

ЦБ получил четыре заявки на покупку санированного Азиатско-Тихоокеанского банка

В Госдуму внесли законопроект об увеличении втрое срока уплаты дорожных штрафов со скидкой

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Более 60% россиян заявили о готовности к возможному продлению режима самоизоляции

ФСИН назвала заказными бунт и пожар в Ангарской колонии

Пандемия коронавируса

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в РФ на июнь-июль

Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса

Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');