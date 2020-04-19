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Семьдесят человек заболели COVID-19 в психбольнице Архангельска

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Число инфицированных коронавирусом в Архангельской области увеличилось за сутки почти в три раза - резкий прирост обусловлен вспышкой инфекции в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

По его данным, среди сотрудников и пациентов этой больницы выявлено 70 случаев заболевания COVID-19.

Таким образом, всего в области по состоянию на 15:00 по Москве 19 апреля количество заболевших составило 114 человек, отметили в штабе.

В помещениях психиатрической больницы была проведена дезинфекция, развернуты инфекционный стационар, где размещены заболевшие пациенты, и обсерватор. В учреждение направили специалистов-инфекционистов Архангельской областной клинической больницы.

В штабе добавили, что в связи со вспышкой вируса в регионе вводится режим двухнедельной изоляции для местных жителей, прибывших из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, Коми, Мурманской области. Им будет запрещено покидать жилые помещения.

По его данным, лица, прибывшие в регион в командировку, смогут заселиться в гостиницу только по предъявлении справки об отсутствии коронавирусной инфекции.

Кроме того, жителям области запретят посещать общественные территории, например, детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что Архангельская клиническая психиатрическая больница была закрыта на карантин после выявления коронавируса у одной из сотрудниц.

Архангельск Архангельская область

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