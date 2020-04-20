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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:46Заразились
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Петербургским медикам, заразившимся COVID-19, выплатят от 300 до 500 тыс. рублей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах медикам и их семьям, пострадавшим от коронавируса.

Как следует из постановления, опубликованного в понедельник на сайте Смольного, в случае заражения COVID-19 медицинский работник получит единовременно 300 тыс. рублей, при установлении ему инвалидности в результате инфицирования - 500 тыс. рублей.

В случае смерти медика в связи с заражением COVID-19 его членам семьи "предоставляется пропорционально единовременная выплата в размере 1 млн рублей", отмечается в документе.

Выплаты касаются случаев, когда медик пострадал в результате оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

В четверг, 16 апреля, главный врач Боткинской больницы Денис Гусев сообщил, что в реанимации учреждения с диагнозом COVID-19 находятся трое врачей. Всего, по данным городского комитета здравоохранения, в Петербурге коронавирусом заболели свыше 100 медиков.

Петербург Александр Беглов Коронавирус

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