В Томской области при перевозке пациента сгорела машина скорой помощи
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В поселке Светлый (входит в Томск) загорелся "уазик" скорой помощи, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.
В момент возгорания в машине были водитель, фельдшер и больной, которго везли в Томскую районную больницу. Пациента вовремя эвакуировали, никто не пострадал. Бригада скорой вызвала пожарных.
Главврач Светленской районной больницы Станислав Грязнов сообщил, что машина утром прошла ежедневный предрейсовый технический осмотр.
Причину возгорания автомобиля 2013 года выпуска выяснит пожарно-техническая экспертиза.
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