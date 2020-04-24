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В Мурманской области от коронавирусав первые скончался мужчина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Мурманской области от коронавируса впервые скончался мужчина, он стал четвертой жертвой COVID-19 в регионе.

Как сообщает оперативный штаб Мурманской области, 62-летний мужчина скончался в реанимации Мурманской областной клинической больницы им.П.А.Баяндина, куда был доставлен санавиацией.

По данным штаба, мужчина почувствовал недомогание 8 апреля. 13 апреля он вызвал "скорую", так как его самочувствие ухудшилось. Вместе с тем, он отказался от госпитализации до подтверждения анализа на коронавирус. Спустя два дня, когда был получен положительный результат теста на COVID-19, мужчину доставили в реанимацию Апатитско-Кировской центральной районной больницы.

"С момента госпитализации он находился на искусственной вентиляции легких", - сообщают в оперштабе.

Отмечается, что у погибшего были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее от коронавируса в Мурманской области скончались женщины в возрасте 67, 73 и 85 лет. У всех были сопутствующие заболевания.

Как сообщалось, в Мурманской области зафиксировано 606 случаев заболевания коронавирусом.

Мурманская область коронавирус

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