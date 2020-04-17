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Оптина пустынь временно закрылась для паломников

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Один из самых популярных паломнических объектов России - Введенский мужской монастырь Калужской области, более известный как Оптина пустынь, временно закрыт для посещения прихожанами.

"С сегодняшнего дня, Страстной Пятницы, по крайней мере до пасхального воскресенья включительно, мы прекращаем доступ паломников", - сообщили "Интерфаксу" в обители.

В среду управление Роспотребнадзора по Калужской области в связи с угрозой заражения коронавирусом предписало приостановить с 16 по 30 апреля посещение гражданами храмов и монастырей, принадлежащих Калужской митрополии.

Между тем, Оптина пустынь является ставропигиальным монастырем, то есть подчинена непосредственно Московскому патриарху.

"Что будет на следующей неделе, пока не известно", - сказал собеседник агентства.

Калужская область Оптина пустынь

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