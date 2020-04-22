Выпуск легковых машин в России за I квартал уменьшился почти на 16%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в марте 2019 года упало в годовом выражении на 19%, до 111 тыс. шт., следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По данным Росстата, в I квартале выпуск легковых машин снизился к прошлому году на 15,8% - за три месяца произведено 323 тысячи автомобилей.

Выпуск грузовиков январе-марте 2020 года снизился к прошлому году на 6,7%, до 27,7 тыс. шт. При этом в марте производство, как отмечает Росстат, даже немного подросло к прошлому году (+2,1%). К февралю текущего года рост составил 27,9%. Абсолютного показателя Росстат не приводит, но исходя из данных за прошлые месяцы, в марте 2020 года было произведено 13,3 тыс. грузовых автомобилей.

Автобусов с допустимой максимальной массой свыше 5 тонн в I квартале было выпущено на 21,4% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года - 3,2 тыс. шт. При этом в марте 2020 года их производство сократилось в годовом выражении на 3,3%, до почти 1,3 тыс. шт. К февралю снижение составило 12,3%.

Двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в I квартале 2020 года было выпущено на 7,7% меньше, чем годом ранее - 70,2 тыс. шт. В марте их производство снизилось на 4,9% в годовом выражении (до 28,3 тыс. шт.), к февралю - подросло на 2,5%.

Производство автомобильных кузовов в январе-марте 2020 года обвалилось на 91% и составило всего 5,7 тыс. единиц. Исходя из данных Росстата, в марте их выпуск показал снижение до 1,85 тыс. единиц - на 88,8% к марту 2019 года. К февралю текущего года производство выросло на 28%.

В своем докладе Росстат отмечает, что в I квартале 2020 года зафиксировано максимальное снижение показателей по ключевым видам спецтехники. В частности, производство тракторов для сельского хозяйства в январе-марте упало на 37,8%, до 1,6 тыс. шт.; бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом - на 32,3%, до всего 109 машин.

Основными производителями легковых машин в РФ являются АО "АвтоВАЗ", группа "Соллерс" ("УАЗ"), калининградский "Автотор", АО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге); грузовиков - ПАО "КАМАЗ", группа "ГАЗ" и "Урал".