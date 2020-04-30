Жителей Поволжья призвали при поездке на дачу брать документ на собственность и не ходить в гости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выезд на дачи и садовые участки в регионах Приволжского федерального округа разрешен в майские праздники, однако власти ввели ряд ограничений.

Так, в Нижегородской области поехать на дачу на личной машине или на такси можно только при условии подтверждения прав на соответствующее имущество, сообщает пресс-служба губернатора. "Документ о праве собственности необходимо иметь с собой при передвижении и при необходимости предъявить контролирующему лицу. Количество перемещений за город и обратно ограничиваются двумя поездками в течение недели", - говорится в сообщении.

Ранее было принято решение об ограничении въезда в Нижегородскую область жителей других регионов в период майских праздников: он будет возможен только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в регионе. При этом рабочие пропуска в выходные работать не будут. Все въезжающие без рабочего пропуска будут отправлены на двухнедельный карантин.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил в инстаграме, что поездки на садовые участки на общественном транспорте в регионе начнутся с мая. "Планируем дать старт транспортному движению с 1 мая, но будем жестко контролировать соблюдение всех мер безопасности в нем", - сказал он.

Глава региона также призвал дачников помнить о безопасности. "Я понимаю, что очень хочется. Я понимаю, что уже весна. В садовые товарищества ездить не запрещается, но стоит помнить о мерах безопасности и в обязательном порядке соблюдать их. Разработаны стандарты для руководителей СНТ и самих садоводов. Если там нет жилья, следует ограничить свое пребывание там. Проводить дезинфекцию", - сказал он.

Власти Башкирии в преддверии майских праздников уже ввели послабления режима самоизоляции для садоводов. Так, с 25 апреля начал работу общественный транспорт, перевозящий людей на дачи. Для поездок жителей региона старше 65 лет будет определен особый алгоритм соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

При этом граждане должны иметь при себе паспорт, документы о собственности на участок и заявление о прерывании режима самоизоляции.

Между тем, как сообщает оперативный штаб Самарской области, сезон массовых дачных перевозок в регионе не начнется, пока действует режим повышенной готовности. Когда ограничительные меры снимут, дачные автобусы выйдут на рейсы в том же объеме, что и в 2019 году. "Важно, чтобы этот транспорт был сейчас задействован на городских перевозках", - пояснил губернатор Дмитрий Азаров, слова которого приводятся в сообщении.

При этом на личном транспорте на дачу ездить можно.

Продовольственная безопасность за счет картошки

Мэр Казани Ильсур Метшин в начале дачного сезона призвал граждан задуматься о продовольственной безопасности. "Пришло время вернуться на землю-матушку и не только шашлыки жарить или загорать, но и возделывать необходимое количество овощей, картошки. К слову сказать, за 20 лет работы мэром впервые осознание пришло", - сказал он на заседании городского штаба по противодействию распространению COVID-19.

В Казани с 30 апреля возобновляют работу шесть сезонно-садоводческих маршрутов. Автобусы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям с регулярной дезинфекцией салонов. Граждане должны будут быть в маске и иметь смс-пропуск.

Власти Мамадышского района Татарстана намерены предоставить гражданам бесплатные участки под грядки. "Мамадышцы, не имеющие огородных участков, могут получить их из земель на территории Красногорского сельского поселения. Начался сбор заявок. Желающим выращивать овощи не придется обрабатывать землю, ее заранее подготовят к посадке", - говорится на сайте Мамадышского муниципального района.

Движение автобусов

В Пензе дачный сезон стартует 1 мая, сообщается на сайте городской администрации. Это позже, чем обычно: годом ранее дачные перевозки в Пензе открывались 20 апреля. "Транспортное обслуживание населения (по сезонным дачным маршрутам - ИФ) до 1 июня будет осуществляться три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье)", - говорится в сообщении.

В Удмуртии дачные автобусные маршруты также начинают работу с 1 мая, но в расписании некоторых из них могут произойти изменения, сообщает один из крупнейших автоперевозчиков республики АО "ИПОПАТ". Отмечается, что один из маршрутов начнет работать уже с 30 апреля. Пока на сайте автоперевозчика опубликовано временное расписание на период с 1 по 5 мая. "С 6 мая ожидаются изменения в графике движения сезонных маршрутов", - говорится в сообщении. На сайте уточняется, что и в этом расписании возможны изменения.

Шашлыки у друзей и на природе под запретом

Ранее власти Удмуртии заявляли, что жителям не запрещено ездить на садоогороды, но рекомендовали делать это только для проведения необходимых работ и воздержаться от проведения вечеринок и застолий на садовых участках.

Глава Мордовии Владимир Волков сообщил на пресс-конференции, что с 30 апреля гражданам, в том числе старше 65 лет, разрешено выезжать на садово-огородные участки с соблюдением режима самоизоляции по месту нахождения.

"Это значит, что приехавшие должны находиться только на территории своих домохозяйств. Никаких шашлыков и хождений друг к другу в гости! Разжигая костры на природе, вы можете нарваться на двойной штраф: за нарушение самоизоляции и за нарушение противопожарного режима, введенного МЧС на территории республики", - заявил Волков.

Выезжающим на дачу настоятельно рекомендовано иметь достаточный набор продуктов и товаров первой необходимости, чтобы минимизировать передвижения по сельским населенным пунктам. При этом гражданам, находящимся на 14-дневном карантине, категорически запрещены любые выезды, в том числе на дачи и в деревни.

Врио главы Прикамья Дмитрий Махонин на заседании оперштаба предложил с 30 апреля разрешить жителям выезд на дачи и садовые участки при условии соблюдения ими всех санитарных норм. Члены штаба единогласно поддержали это предложение.

Жители Чувашии смогут с 1 мая уехать на дачу на межмуниципальных автобусах. Условия провоза пассажиров - заполняемость только половины салона, чтобы обеспечить дистанцию между людьми. Все пассажиры, а также водители должны быть в масках. Перевозчик обязан дезинфицировать автобус и иметь разрешающий пропуск.

Вместе с тем, жителям рекомендуется использовать для поездки на дачу личные автомобили.