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Пожарные бригады в России разделили на две части из-за коронавируса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС не зафиксировано случаев вывода подразделений из боевого расчета по причине заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.

В ходе онлайн-конференции, посвященной Дню пожарной охраны, Денисов отметил, что руководителям подразделений МЧС в связи с ситуацией из-за коронавируса было рекомендовано разделить личный состав на две части.

"Одна часть несет службу и отдыхает непосредственно в помещениях пожарного депо, сменяя друг друга в течение двух недель - это как раз тот (инкубационный - ИФ) период коронавируса - на пятнадцатый день их сменяет вторая часть личного состава, которая находится дома в режиме жесткой самоизоляции", - подчеркнул он.

Также Денисов добавил, что при заступлении на службу обязательно проверяется состояние здоровья спасателей, проводится опрос личного состава. Кроме того, смена караула происходит бесконтактным методом. Также регулярно дезинфицируются дыхательные аппараты, используемые спасателями. "Надеемся, что эти меры принесут свой результат, они уже приносят свой результат", - подытожил он.

Хроника 09 января – 30 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
МЧС Илья Денисов коронавирус

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