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Экс-начальника отдела полиции в Казани заподозрили в избиении задержанного

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Против экс-начальника отдела полиции "Восход" управления МВД по Казани Ильдара Вафина возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, сообщает в четверг правозащитная организация "Зона права".

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По данным правозащитников, инцидент, ставший поводом для возбуждения дела, произошел вечером 18 марта в туалете отдела полиции "Восход" в Казани. Они отметили, что подполковник полиции Вафин, нецензурно выражаясь, избил задержанного по лицу и голове, заставляя его дать признательные показания.

По итогам служебной проверки Вафина, проработавшего в системе МВД 21 год, уволили по отрицательным мотивам.

Сообщается, что в Следственный комитет подозреваемый пришел только после того, как его объявили в розыск. Сейчас Вафин находится под домашним арестом. Интересы потерпевшего представляет адвокат, сотрудничающий с "Зоной права".

Комментарием управления СКР по Татарстану "Интерфакс" пока не располагает.

Казань МВД РФ

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