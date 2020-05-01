Что произошло за день: пятница, 1 мая

Новые рекордные цифры по заболевшим COVID-19, инициатива Миронова об ОМС и мозаики в храме

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрировано 7933 новых случая заражения COVID-19, и это рекордный прирост. В стране уже 114 431 заболевший. В Роспотребнадзоре не исключают, что ограничительные меры придется ужесточать, если россияне не отнесутся ответственно к самоизоляции.

- В РПЦ заявили, что мозаики с Путиным не было в главном военном храме. Епископ Клинский Стефан, который является настоятелем храма, заявил, что получившие известность снимки мозаики были сделаны в мастерской, где она и остается. В свою очередь Владимир Легойда выразил мнение, что в главном храме не должно быть изображения Сталина.

- Скончался вице-премьер Крыма, курировавший земельные вопросы. Павел Королев работал на этой должности с 2016 года.

- Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены. Представитель МИД и оппозиционер собирались обсуждать недавние слова Захаровой о необязательных поездках за границу, которые раньше были доступны не всем.

- Миронов предложил отказаться от системы обязательного медстрахования в РФ. Лидер "Справедливой России" предлагает вместо этого увеличить финансирование системы здравоохранения: нарастить его до 7% ВВП и повысить зарплату врачам.

- На западе Узбекистана прорвало участок дамбы водохранилища. Из-за ЧП на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области начата эвакуация местных жителей.