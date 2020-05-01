Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 01.05В России 114 431+7 933В мире 3 256 846+62 960

Что произошло за день: пятница, 1 мая

Новые рекордные цифры по заболевшим COVID-19, инициатива Миронова об ОМС и мозаики в храме

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрировано 7933 новых случая заражения COVID-19, и это рекордный прирост. В стране уже 114 431 заболевший. В Роспотребнадзоре не исключают, что ограничительные меры придется ужесточать, если россияне не отнесутся ответственно к самоизоляции.

- В РПЦ заявили, что мозаики с Путиным не было в главном военном храме. Епископ Клинский Стефан, который является настоятелем храма, заявил, что получившие известность снимки мозаики были сделаны в мастерской, где она и остается. В свою очередь Владимир Легойда выразил мнение, что в главном храме не должно быть изображения Сталина.

- Скончался вице-премьер Крыма, курировавший земельные вопросы. Павел Королев работал на этой должности с 2016 года.

- Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены. Представитель МИД и оппозиционер собирались обсуждать недавние слова Захаровой о необязательных поездках за границу, которые раньше были доступны не всем.

- Миронов предложил отказаться от системы обязательного медстрахования в РФ. Лидер "Справедливой России" предлагает вместо этого увеличить финансирование системы здравоохранения: нарастить его до 7% ВВП и повысить зарплату врачам.

- На западе Узбекистана прорвало участок дамбы водохранилища. Из-за ЧП на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области начата эвакуация местных жителей.

Новости

В Севастополе из-за дефицита воды в ряде случаев ее начнут давать по графику

Во Владикавказе арестовали шестерых протестовавших против изоляции на митинге

Во Владикавказе арестовали шестерых протестовавших против изоляции на митинге

Песков заверил в охране здоровья Путина на максимальном уровне

Миронов предложил отказаться от системы обязательного медстрахования в РФ

Миронов предложил отказаться от системы обязательного медстрахования в РФ

Прокуроры проверят сообщения о приватизации участка братской могилы в районе Истры

На юге РФ "отпраздновали" Первомай несогласованным автопробегом, бритьем бород и выездами на дачи

В России за время эпидемии COVID-19 умерли два ребенка

В России за время эпидемии COVID-19 умерли два ребенка

Дума займется корректировкой ТК с учетом вероятного сохранения удаленки у ряда работников

Дума займется корректировкой ТК с учетом вероятного сохранения удаленки у ряда работников

Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности второй волны COVID-19 осенью

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');