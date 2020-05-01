Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Анонсированные на пятницу дебаты между основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой не состоятся из-за разногласий по формату.

28 апреля Захарова дала интервью журналисту Михаилу Зыгарю на его YouTube-канале. В нем она, в частности, заявила, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом "из-за своего эгоизма и безответственности". По словам Захаровой, "зарубежная поездка - это очень рисковое предприятие", и "раньше это было доступно определенному классу людей и туристу" с "соответствующими возможностями".

Навальный на своем YouTube-канале раскритиковал Захарову, назвав ее оправдывающей "кастовую систему" общества.

Вечером 30 апреля Захарова обратилась к Навальному через фейсбук и призвала его к дебатам онлайн, а "не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов". Навальный дал свое согласие, отметив, что поддержит любую площадку и формат.

После ответа Навального Захарова добавила, что "прямой разговор" пройдет 1 мая. Продюсер канала "Навальный Live" Любовь Соболь связалась с Захаровой, чтобы обсудить условия. Соболь сообщила, что дебаты должны были пройти 1 мая в 17:00 на канале "Навальный Live", а модерировать дебаты пригласили журналиста Алексея Пивоварова. Оговорено было, по словам Соболь, что на приветственное слово будет выделено по 2-3 минуты, 30 секунд на вопрос, 2 минуты на ответ.

Однако в пятницу Пивоваров в своих соцсетях сообщил, что "выходит из этой истории", так как стороны "не договорились о необходимости модерации".

Навальный, в свою очередь, заявил, что ранее Захарова связывалась с Пивоваровым, однако утром от дебатов отказалась.

"Ну, дебаты без ведущего - штука странная, тем более онлайн. Но я же вчера пообещал, что в любом формате готов. Я ещё раз прямо и публично подтверждаю, что моя позиция не изменилась. Я согласился на эти дебаты и готов их провести даже и без модератора", - заявил оппозиционер.

Официальный представитель МИД на это пока не ответила.