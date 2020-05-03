С Чаяндинского месторождения вывезли в Башкирию 200 здоровых вахтовиков

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Якутия" двумя спецрейсами вывезла 200 человек с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Башкирию, сообщает в воскресенье оперштаб Якутии.

"Это те жители Башкортостана, у которых закончилась вахта. У них отсутствуют признаки ОРВИ и анализы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывоз работников осуществляется лишь после повторного тестирования.

Как сообщалось, на Чаяндинском месторождении (Якутия) расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тыс. человек. Из-за вспышки коронавирусной инфекции власти республики 17 апреля там объявили карантин.

Анализы на коронавирус были взяты у 10 тыс. рабочих на Чаянде. По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой, у около трети из них предварительно показан положительный результат.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что официально подтвержденных случаев заражения на месторождении - 39. Люди находятся на лечении в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько сотен работников Чаяндинского месторождения в Якутии устроили несанкционированный митинг и жалуются на плохие условия в поселке, где объявлен карантин из-за коронавируса.

Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих месторождения.

29 апреля первая партия вахтовиков (50 человек) с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, устроивших митинг из-за ситуации с коронавирусом, была доставлена из Якутии в Омск.

"Стройтранснефтегаз", основной генеральный подрядчик на месторождении, заключил договор с АК "Якутия". По предварительным данным, есть договоренность об отправке в Башкортостан 1,8 тыс. работников.

На месторождении развернут мобильный госпиталь, а также полевой медицинский пункт и пункт временного размещения.