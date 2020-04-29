Первую партию вахтовиков Чаянды после митинга вывезли из Якутии в Омск

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, устроивших несанкционированный митинг из-за ситуации с коронавирусом, доставлена из Якутии в Омск.

"Первые 50 работников прибыли в город Омск для прохождения дальнейшего наблюдения", - говорится в сообщении министерства промышленности республики Якутия.

"Сейчас проходит встреча со второй группой работников, перекрывших движение транспорта (во время протеста - ИФ)", - уточняется в сообщении.

Первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников провел селекторные совещания с участием представителей Роспотребнадзора, МВД, Минздрава, а также руководства ООО "Газпром добыча Ноябрьск" (занимается разработкой Чаяндинского месторождения), АО "Стройтранснефтегаз" и ООО "ГазАртСтрой".

Перед компанией "Газпром добыча Ноябрьск" и подрядными организациями поставлены задачи "максимально усилить меры с целью недопущения развития коронавирусной инфекции на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении". Им необходимо провести разъяснительную работу с работниками, обеспечить порядок в вахтовых поселках, а работников - необходимыми средствами индивидуальной защиты, предметами личной гигиены и первой необходимости

Также компаниям необходимо проработать с другими предприятиям региона вопросы вывоза сотрудников с месторождения и открытия обсерваторов для изоляции вывозимых работников.

Как сообщалось, в начале недели несколько сотен работников Чаянды устроили несанкционированный митинг. Работники подрядных организаций жаловались на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании со стороны администрации, отсутствие масок, а также озвучивали намерение обратиться с жалобами к президенту страны. Людей беспокоило, что в поселке нет изоляции и что любой может заразиться.

Прокуратура Ленского района приступила к проверке соблюдения прав вахтовиков.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, Минздраву России, ПАО "Газпром" и Минтрансу РФ до 1 мая разработать план эвакуации с месторождения больных, в первую очередь находящихся в тяжелом состоянии.

По данным полпредства, на Чаяндинском месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тыс. человек.

С 17 апреля на Чаянде введен карантин.