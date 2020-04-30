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На Чаяндинском месторождении в Якутии организуют медучреждение с ИВЛ для больных COVID-19

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Зараженных коронавирусом с легким течением болезни на Чаяндинском месторождении в Якутии будут лечить на его территории, пишет корпоративная газета ООО "Газпром добыча Ноябрьск" "Ноябрьский газовик". Эвакуировать планируется только тех работников, которым потребуется незамедлительная медицинская помощь.

В публикации уточняется, что в настоящее время на базе одного из общежитий на территории объектов создается медицинский изолятор.

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Медицинский изолятор будет оборудован двумя комплектами аппаратов искусственной вентиляции легких, в настоящее время ведутся работы по их монтажу. К середине мая будет решен вопрос о доставке мобильной КТ-установки. На месте работают 38 медиков.

Отмечается, что сейчас территория месторождения разделена на три изолированные зоны, перемещение людей между которыми без производственной необходимости запрещено. На месторождении действует масочный режим.

В начале этой недели несколько сотен работников подрядных организаций на месторождении устроили несанкционированный митинг. Они пожаловались на плохие условия содержания, отсутствие информации о заражениях коронавирусом, отсутствие масок. Люди были обеспокоены, что в поселке нет изоляции и что любой может заразиться.

Прокуратура Ленского района приступила к проверке соблюдения прав вахтовиков.

На Чаяндинском месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тыс. человек.

Газпром Якутия коронавирус

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