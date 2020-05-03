На Чаяндинском месторождении в Якутии подтвердились 39 случаев COVID-19

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Чаяндинском месторождении - 39, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на брифинге в воскресенье.

"По Чаянде выдвигается много разных цифр, счет чуть ли не на тысячи. На самом деле это далеко не так: на сегодняшний день официально подтверждено 39 случаев. Из них 23 - те, кто находится на лечении в Якутии и в Ямало-Ненецком автономном округе и 16 - непосредственно в вахтовых поселках, обсерваторах, которые там сделали", - сказал глава региона.

Николаев отметил, что еще 50 человек были вывезены в Омск - это жители самой Омской области и других регионов. Результаты их анализов еще не известны.

"Силами "Газпрома" и подрядчиков сейчас проводится вторичное тестирование, которое должно дать четкий результат по количеству заболевших на территории месторождения. Также проводится работа по вывозу здоровых вахтовых рабочих. Я думаю, что уже сегодня сотня рабочих будут вывезены в другие регионы", - добавил Айсен Николаев.

По информации оперштаба Якутии, в Ленске запускается новая лаборатория для проведения анализов на коронавирус.

"Запуск новой лаборатории, закупленной на средства "Стройтрансгаза", поможет быстрее выявить точное количество зараженных работников месторождения", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что на днях главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова посетила вахтовый поселок Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.

"На сегодняшний день на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс. человек. У около трети из них предварительно показан положительный результат. В то же время у них нет симптомов. В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия", - приводятся в сообщении слова Малинниковой.

Отмечается, что на месторождении работают 45 медработников, включая 10 медиков из республиканских медучреждений.

Как сообщалось, на Чаяндинском месторождении (Якутия) расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тыс. человек. Из-за вспышки коронавирусной инфекции власти республики 17 апреля там объявили карантин.

По информации пресс-службы правительства Якутии, у 10 тыс. рабочих на Чаянде были взяты тесты на коронавирус. Анализы проверялись в частной компании в Москве.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с несанкционированного митинга, который устроили несколько сотен работников Чаяндинского месторождения в Якутии. Они жаловались на плохие условия в поселке, где объявлен карантин из-за коронавируса, на отсутствие средств защиты и замалчивание информации о заболевании со стороны администрации. Участники грозились обратиться с жалобами к президенту страны. Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих месторождения.

29 апреля стало известно, что первая группа вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, устроивших несанкционированный митинг из-за ситуации с коронавирусом, доставлена из Якутии в Омск.

"Стройтранснефтегаз", основной генеральный подрядчик на месторождении, заключил договор с АК "Якутия". По предварительным данным, есть договоренность об отправке в Башкортостан 1,8 тыс. работников.

На месторождении разворачивается мобильный госпиталь.